Streit in Altenheim: Mann schlägt Frau mit Gehstock

Mit einem Gehstock hat ein 82-Jähriger in einem Seniorenheim in Unterfranken eine Mitbewohnerin geschlagen. Die ebenfalls 82 Jahre alte Frau sei bei dem Vorfall in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) leicht am Kopf verletzt und im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Worum sich der Streit der beiden Senioren am Montagabend drehte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

