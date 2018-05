Streit im Supermarkt: Mann tritt Kontrahenten gegen Kopf

Nach einem Streit in einem Supermarkt in Lichtenfels ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Ein 43 Jahre alter Mann und ein 26-Jähriger hatten sich am Mittwoch in dem Markt getroffen - und dabei flammte ein alter Streit zwischen den beiden erneut auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 26-Jährige soll den 43-Jährigen, der am Boden lag, mehrmals gegen Körper und Kopf getreten haben. Die alarmierten Polizisten nahmen den 26-Jährigen fest, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.