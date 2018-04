Streit im Landtag über Senkung des Flächenverbrauchs

Eine einvernehmliche Lösung für die Forderung nach einer Obergrenze für den Flächenverbrauch in Bayern ist weiterhin in weiter Ferne. Bei einer Expertenanhörung im Landtag in München plädierten mehrere Wissenschaftler, der Bauernverband und Umweltschützer für eine verbindliche gesetzliche Vorgabe, Städte- und Gemeindetag lehnten dies weiter ab. Alle Experten einte aber die grundsätzliche Einschätzung, dass der Flächenverbrauch in Bayern verringert werden müsse.

„Wir brauchen ein verbindliches Flächensparziel“, sagte Jana Bovet vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ähnlich äußerte sich Raumplaner Manfred Miosga von der Universität Bayreuth, er gab zudem zu bedenken, dass viele Kommunen in Bayern nach wie vor zu verschwenderisch mit unverbauten Flächen umgingen.

„Bayern ist mit der derzeitigen Flächeninanspruchnahme weit entfernt von den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes, die für Bayern insgesamt einen Zielwert von 4,6 Hektar empfiehlt“, heißt es in der Stellungnahme Miosgas zur Expertenanhörung. Dahinter stecke die „große Hoffnung“ der Kommunen, mit neuen Baugebieten für Gewerbeansiedlungen und Wohngebieten Steuereinnahmen zu generieren und finanzkräftige Bevölkerungsschichten anzulocken.

Städte- und Gemeindetag mahnten zum Erhalt der kommunalen Planungshoheit, diese werde durch eine fixierte Obergrenze von fünf Hektar pro Tag zu sehr eingeschränkt. Die Kommunen seien generell auch sehr an einem sparsamen Umgang mit der wertvollen Ressource Boden interessiert. Eine Möglichkeit zur Senkung des Verbrauchs seien Zugriffmöglichkeiten der Kommunen auf ungenutzte Grundstücke in erschlossenen Baugebieten. In Deutschland gebe es etwa eine Million unbebaute Grundstücke, auf denen sofort gebaut werden könne, „wenn auch nicht immer an der richtigen Stelle“, sagte Matthias Simon, Referatsleiter des Gemeindetages. Die Politik müsse Möglichkeiten schaffen, um die Eigentümer von einem Bau überzeugen.

Bei der Anhörung im Landtag dreht sich alles um die Frage, ob die von den Grünen und einem breiten Bündnis von Umweltschützern geforderte Obergrenze für die Bebauung bislang unverbauter Flächen auf fünf Hektar pro Tag sinnvoll ist. Ein Antrag auf ein entsprechendes Volksbegehren wurde in der vergangenen Woche vom Innenministerium an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof verwiesen.

Bislang liegt der Flächenverbrauch in Bayern deutlich über fünf Hektar. Experten monieren jedoch, dass es keine einheitliche Berechnungsgrundlage für den Verbrauch gibt. Nach einer neuen Grundlage, die unbebaute Bauplätze aus dem Verbrauch herausrechnet, lag er 2015 bei rund 13 Hektar am Tag. 2016 lag der Flächenverbrauch laut Statistischem Landesamt in Bayern bei durchschnittlich 9,8 Hektar pro Tag.

Die regierende CSU lehnt die Obergrenze bislang ab und setzt auf freiwillige Maßnahmen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen gingen insofern ins Leere, „als dass sie keinen erkennbaren Anreiz oder keine direkte Unterstützung bieten“, sagte Bovet.

Der bayerische Bauernverband appellierte an die Politik, landwirtschaftliche Nutzflächen besser zu schützen, eine Obergrenze für den Verbrauch lehnt er aber ab. „Der Entzug von land- und forstwirtschaftlichen Flächen ist dramatisch und muss endlich eingedämmt werden“, sagte Bauernpräsident Walter Heidl. Seit 1960 seien im Freistaat durch einen verschwenderischen Umgang mehr als 840 000 Hektar Felder und Wiesen verschwunden. Daher müsse es künftig eine Verpflichtung für Kommunen geben, Ersatzflächen für verbaute Felder und Wiesen zu schaffen.

Informationen zum Volksbegehren