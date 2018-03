Streit an Zapfsäule eskaliert

Ein Streit an einer Zapfsäule ist an einer Raststätte bei Irschenberg (Landkreis Miesbach) eskaliert. Drei Männer gingen auf einen 26 Jahre alten Beifahrer los und ließen erst beim Eintreffen mehrerer Streifen von ihm ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein wartender 47-Jähriger hatte den im Auto vor ihm sitzenden Beifahrer mit einer Geste provoziert, weil es ihm zu lange dauerte. Er hatte laut Polizei bis dahin sieben Minuten darauf gewartet, tanken zu dürfen. Die beiden Männer gerieten in ein Gerangel, in das sich am Samstag auch der Vater des 47-Jährigen einmischte. Mit einem Faustschlag fügte ihm der Beifahrer eine Platzwunde im Gesicht zu.

Kurze Zeit später kehrten der 75-Jährige und sein Sohn mit einem Bekannten zurück, zogen den Beifahrer aus dem Auto und prügelten auf ihn ein. Trotz erheblicher Verletzungen wollten sich die Männer nicht ärztlich behandeln lassen.