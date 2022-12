Streifenwagen im Einsatz rammt Auto auf Kreuzung

Ein Streifenwagen der Polizei ist am Dienstag in Nürnberg mit Martinshorn und Blaulicht bei Rot über eine Kreuzung gefahren und dabei mit einem kreuzenden Auto zusammengestoßen. Eine Polizistin im Streifenwagen sei bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Nürnberg mit.

Die Streife sei im Einsatz gewesen, nachdem sie zur Verstärkung bei der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer gerufen worden war, hieß es in der Mitteilung weiter. Sowohl das Polizeiauto als auch das kreuzende Fahrzeug seien nicht mehr fahrbereit gewesen und seien abgeschleppt worden.

Polizei und andere Einsatzfahrzeuge dürfen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht bei Rotlicht unter bestimmten Bedingungen in Kreuzungen einfahren, die Fahrer sind aber verpflichtet, besondere Sorgfalt walten zu lassen.

