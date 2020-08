Streibl für „Corona-Ampel“

Der bayerische Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl hat eine „Corona-Ampel“ wie in Österreich vorgeschlagen, um lokale Infektionsherde genauer zu bewerten. Der Corona-Ausbruch auf einem Gurkenhof in Mamming zeige, dass das Konzept überarbeitet werden müsse. Derzeit würden nur die Neuinfektionen der letzten sieben Tage gemessen - bei mehr als 35 pro 100 000 Einwohnern drohe ein Lockdown. Aber das „trägt der tatsächlichen Situation vor Ort nicht gebührend Rechnung“, sagte Streibl. Eine „Corona-Ampel“ wie in Österreich würde auch den Anteil positiver Tests an allen Tests, die Erklärbarkeit des lokalen Infektionsherds und die Ressourcen im örtlichen Gesundheitssystem einbeziehen.