Straubing verlängert Vertrag mit Stürmer Heard

Die Straubing Tigers bauen auch in der kommenden Saison auf Stürmer Mitchell Heard. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag für eine weitere Spielzeit. Heard kam in der abgelaufenen Saison bis zu einer Schulterverletzung im Dezember 2018 auf fünf Tore und elf Vorlagen.

„Seine Reha verläuft bislang viel besser als ursprünglich angenommen und deshalb freuen wir uns, dass Mitchell im Sommer gesund und gut vorbereitet nach Straubing zurückkehren will“, sagte der Sportliche Leiter der Tigers, Jason Dunham. Die Angreifer Marco Pfleger (27) und Jared Aulin (37) müssen die Straubinger dagegen verlassen.

