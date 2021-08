Straubing Tigers verpflichten Eishockey-Profi Lipon

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Außenstürmer J.C. Lipon verpflichtet. Der 28 Jahre alte Kanadier bestritt einst für die Winnipeg Jets einige Partien in der NHL. In der vergangenen Saison spielte er für Dinamo Riga und IK Oskarshamn. „Er bringt viele Elemente mit“, äußerte Straubings Manager Jason Dunham in einer Vereinsmitteilung. Lipon sei ein teamorientierter Spieler. „Sein Wille und seine Arbeitsmoral sind überragend. Er verfügt über Führungsqualitäten.“ Lipon soll bei den Tigers in der kommenden Woche ins Teamtraining einsteigen.

