Straubing Tigers verpflichten Eishockey-Profi Leier

Die Straubing Tigers haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga den Angreifer Taylor Leier verpflichtet. Der 27 Jahre alte Kanadier war im vergangenen Februar zum DEL-Konkurrenten Adler Mannheim gewechselt. Dort sammelte der 27-Jährige in 20 Hauptrunden- und sechs Playoff-Partien insgesamt zwölf Scorerpunkte.

„Mit Taylor bekommen wir einen läuferisch starken und sehr vielseitig einsetzbaren Stürmer, den wir auch in Unter- und Überzahl zum Einsatz bringen können“, äußerte Straubings Sportchef Jason Dunham in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstagabend. Leier sei in der Lage, „seine Mitspieler gut einzusetzen und strahlt zudem auch Torgefahr aus“.

