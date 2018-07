Straubing Tigers verpflichten Eishockey-Profi Heard

Die Straubing Tigers haben den Kanadier Mitchell Heard für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet. Der Center ist laut Mitteilung vom Donnerstag der 13. Neuzugang für die Mannschaft von Trainer Tom Pokel. Der 26-Jährige spielte zuletzt in Charlotte, kam dort aber kaum noch zum Einsatz.

„Mitchell Heard ist in einem guten Alter, unheimlich ehrgeizig und will sich in Europa beweisen. Dass er alle unsere Bedingungen ohne zu zögern akzeptiert hat, macht dies noch deutlicher“, sagte Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

