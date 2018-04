Straubing Tigers holen Stürmer Pfleger aus Nürnberg

Immer mehr Asylsuchende in Baden-Württemberg greifen zu immer drastischeren Mitteln, um nicht in ihre Heimat zurückgeführt zu werden. So schrecken manche offenbar nicht davor zurück, sich einer scheren Straftat zu bezichtigen, um in Deutschland bleiben zu können. Sie behaupten, Mitglied einer Terrororganisation gewesen zu sein, einen Mord oder eine Vergewaltigung im Ausland begangen zu haben.

Im gesamten Jahr 2017 hatten 300 Asylbewerber angegeben, dass sie Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen seien.