Die Straubing Tigers haben den kanadischen Stürmer Jared Aulin verpflichtet. Damit reagierte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den verletzungsbedingten Ausfall von Mitchell Heard, wie der Sportliche Leiter Jason Dunham am Freitag erklärte. Der 36-jährige Aulin kommt von den SC Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz und soll im besten Fall bereits am Sonntag gegen die Kölner Haie in der DEL auflaufen.

