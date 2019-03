Strasser und Dorsch deutsche Meister in Super-Kombination

Die Weltcup-Starter Linus Strasser und Patrizia Dorsch haben bei den deutschen Meisterschaften der alpinen Skirennfahrer die Super-Kombination gewonnen. Der Münchner Strasser wurde nach Platz fünf bei der WM in Schweden am Freitag in Garmisch-Partenkirchen seiner Favoritenrolle gerecht und gewann vor Anton Tremmel und Lukas Wasmeier, dem Sohn des früheren Ski-Stars Markus Wasmeier. Die für den SC Schellenberg startende Dorsch, Weltcup-Fünfte im Februar in der Schweiz, siegte vor Carolin Lippert und Kira Weidle.

