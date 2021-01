Straßensperrung nach schwerem Lkw-Unfall in Oberbayern

Ein schwerer Unfall mit mehreren Lastwagen hat sich in Oberbayern ereignet. Das „Kleine Deutsche Eck“ auf der Bundesstraße 21 bleibe voraussichtlich bis in den Nachmittag komplett gesperrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Wie es am Mittwochvormittag zu dem Unfall kam und ob es Verletzte gibt, war laut einem Sprecher der Polizei zunächst unklar. Die Unfallstelle in Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) sei für die Einsatzkräfte schwer erreichbar und die Straße offenbar vereist.