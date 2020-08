Straßen überflutet, Keller unter Wasser: Unwetter in Franken

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen hat am Montagmorgen im Landkreis Aschaffenburg für mehrere Feuerwehr-Einsätze gesorgt. Durch das Unwetter sind vielerorts Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg am Montag mitteilte. In manchen Kellern stand das Wasser bis zu einem Meter hoch. Zudem mussten Kanaleinläufe in mehreren Straßen gereinigt werden, da Wassermassen diese mit Geröll verstopften. Rund 130 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren rückten für Einsätze aus.

Pressemitteilung Kreisbrandinspektion Aschaffenburg