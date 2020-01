Strafbefehl gegen AfD-Mann Stadler beantragt

Der Landkreis Biberach ist laut Ranking des Wirtschaftsmagazins „Focus-Money“ der wirtschfatlich zweistärkste unter 374 Landkreisen und Städten in der Bunderepublik.

Dies gab die Hubert Burda Media Holding, die das Magazin publiziert, am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Vor dem Kreis Biberach liegt nur der nördlich von München gelegene Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm.

Bereits zum 17. Mal hat „Focus-Money“ das Landkreis-Ranking erstellt, das in Heft Nummer 02/2020 seit dieser Woche erhältlich ist.