Strafarbeit wegen Zündelns

Mit Feuer spielt man nicht - diese Lektion hat ein 15-Jähriger in Unterfranken lernen müssen. Weil ihn die Polizei beim Zündeln in einem Parkhaus in Bad Kissingen erwischt hatte, brummte ihm seine Mutter zur Strafe einen dreiseitigen handschriftlichen Aufsatz über Feuer auf. Das Foto vom fertigen Aufsatz schickte die Mutter dann an die Polizei, die es am Freitag auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte. Dazu schrieben die Beamten: „...wenn du glaubst, dass dich von der Polizei keine Strafe erwartet, und du dann drei Seiten Aufsatz schreibst.“

Polizisten hatten den Bub vor etwas mehr als drei Wochen dabei erwischt, wie er in dem Parkhaus mit einem Bunsenbrenner an einem Mülleimer zündelte, wie ein Sprecher sagte. Die Beamten informierten die Mutter und beschlagnahmten den Brenner. Schaden entstand dem Sprecher zufolge keiner, weshalb ihn die Polizei nicht bestrafte.