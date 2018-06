Straßenbahnschlägerei: Zeugen sollen im NSU-Prozess aussagen

Ein ehemaliges Mitglied der rechtsradikalen Szene Jenas vom Ende der 1990er Jahre hat am Donnerstag als Zeuge im NSU-Prozess ausgesagt. Persönlich gekannt habe er die beiden mitangeklagten mutmaßlichen Waffenbeschaffer Ralf Wohlleben und Carsten S., sagte er. Die drei späteren mutmaßlichen Terroristen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, habe er dagegen nicht kennengelernt. In der „Hierarchie“ habe Wohlleben deutlich über ihm und auch über S. gestanden, sagte der Zeuge, der zu dieser Zeit noch Teenager war.

An konkrete Vorkommnisse erinnerte er sich nicht oder nur dunkel. So wisse er noch, dass das Abtauchen von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe im Jahr 1998 Gesprächsthema in der Szene gewesen sei. Dass er kurz danach „Schmiere gestanden“ habe, als Carsten S. in Zschäpes Wohnung einbrach, um persönliche Sachen für sie zu holen, wisse er nicht mehr. Auch an eine Schlägerei an einer Straßenbahnhaltestelle, an der er wie auch Carsten S. und Wohlleben beteiligt gewesen sein sollen, erinnere er sich nicht mehr.

In den Jahren nach dem Untertauchen sollen Mundlos und Böhnhardt aus überwiegend rassistischen Motiven zehn Menschen ermordet und zwei Sprengstoffanschläge verübt haben. Zschäpe ist als einzige Überlebende des „NSU-Trios“ für diese Verbrechen angeklagt.

