Storch bewacht Kindergarten

Ein junger Storch hat einen Kindergarten in Neu-Ulm derart belagert, dass sich Eltern nicht an dem Tier vorbeitrauten und somit ihre Kinder nicht abholen konnten. Erst ein Jagdpächter konnte mit Hilfe von Passantinnen dem Vogel Herr werden und ihn in einem nahe gelegenen Biotop auswildern, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Tier handelte es sich den Angaben nach um einen sogenannten Nestling vom heurigen Jahr, der von Hand aufgezogen wurde und zahm ist. Er hatte sich am Donnerstag zur Mittagszeit direkt vor dem Eingang des Kindergartens platziert.

