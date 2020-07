Stockend in den Urlaub

Erst vor wenigen Wochen waren die bayerischen Autobahnen selbst an sonnigen Wochenenden so leer wie nie zuvor. Mit der coronabedingten Ruhe ist es jetzt vorbei. Zum Beginn der Sommerferien könnte es nach Einschätzung des ADAC Südbayern auf den klassischen Urlaubsrouten des Freistaats sogar noch voller werden als sonst. Viele Urlauber würden wegen der Pandemie Flugzeug, Bahn oder Schiff meiden und sich mit dem eigenen Auto, Wohnmobil oder Wohnwagen auf den Weg machen. Sie werden sich besonders am kommenden Freitag und Samstag mit den Tagesausflüglern auf der Autobahn treffen, warnte ADAC Süd-Verkehrsexperte Alexander Kreipl am Montag in München.

Corona hat an den klassischen Staufallen in Richtung Süden nichts geändert: Stop-and-go könnte die freie Fahrt auf den Autobahnen 3 und 9 behindern, sich fortsetzen auf dem Autobahnring A 99 um München und auf der A 8 Richtung Salzburg. Staugefährdet sind auch die in die Berge führenden Autobahnen A 7 und A 95, insbesondere an deren Ende. Denn die klassischen Urlaubsländer Österreich, Italien, Slowenien und Kroatien stehen den Erholungssuchenden wieder offen.

Hinzu kommen mögliche Behinderungen wie die Grenzkontrollen bei der Rückkehr aus Österreich nach Bayern sowie Verbote in den österreichischen Bundesländern Salzburg und Tirol, die Transitautobahnen zu verlassen. Wer Nord- und Ostsee ansteuert, muss ebenfalls mit Stau rechnen. Gründe dafür sind laut ADAC das gesteigerte Interesse an inländischen Reisezielen und zahlreichen Baustellen auf der A 7 Richtung Hamburg und Kiel. Das Ferienjahr 2020 ist wegen der Corona-Pandemie schwer berechenbar, räumte Kreipl ein. Eine freiere Fahrt als in den Vorjahren werde es voraussichtlich nicht geben. Dafür werden schon die eher vorsichtigen Urlauber sorgen, die in diesem Jahr inländische Reiseziele einer Flugreise vorziehen. Die bayerische Tourismuswirtschaft freut sich darüber. Die Branche werde alles versuchen, das verlorene Frühjahr so weit wie möglich wieder wett zu machen, sagte ADAC-Touristikerin Miriam Hördegen. In den Alpenregionen klappt das offensichtlich sehr gut. Ferienwohnungen, Urlaub auf dem Bauernhof und Campingplätze sind kaum noch zu haben. „Das Bedürfnis, für sich zu sein, ist extrem ausgeprägt“, so ADAC-Reise-Expertin Heike Kaufmann.

„Alles dicht“ melden Touristiker aber höchst ungern, vielmehr lautet die Botschaft: Ein bisschen was geht immer noch, zumal ja auch gelegentlich storniert werde. Mit einer Kampagne sollen Touristen zudem zu Destinationen nördlich der Alpen geführt werden. Die neueste Idee des ADAC: Eine „Bayerische Weltreise“, die zu Attraktionen nördlich der Alpen führt, die an Sehnsuchtsziele wie die Akropolis in Athen (Walhalla), an den Vulkan Irazu in Costa Rica (Schrecksee bei Bad Hindelang) und an Versailles (Herrenchiemsee) erinnern. Aber auch diese Reise zu weiß-blauen „Zwillingen“ von Sehenswürdigkeiten in aller Welt kommt nicht ohne klassische Touristenorte im Alpenraum aus.