Stinkefinger in Teig: Wut-Krapfen gegen Corona-Maßnahmen

Noch ist alles offen. Wer die Wahl gewinnt, entscheidet sich wohl in den drei Staaten des „Rostgürtels“, die 2016 von den Demokraten ins Lager Donald Trumps gewechselt waren. Alle Blicke sind einmal mehr auf jenen Rust Belt gerichtet, in dem es dem Milliardär aus New York vor vier Jahren gelang, große Teile der weißen Arbeiterschaft mit dem Versprechen des „Make America Great Again“ auf seine Seite zu ziehen.

Gehen Michigan, Pennsylvania und Wisconsin an Joe Biden, ist Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.