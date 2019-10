Stinkbombe geworfen: 300 Gäste müssen Party verlassen

Party mit stinkendem Ende: Ein Gast hat in einer Neu-Ulmer Diskothek eine Stinkbombe auf den Boden geworfen und so für unangenehme, beißende Gerüche auf der Feier gesorgt. Die rund 300 Gäste mussten laut Polizei am Sonntagmorgen das Gebäude verlassen. Verletzte gab es nicht. Der Veranstalter beendete die Party. Die Feuerwehr untersuchte die Luft in der Disko auf Gefahrenstoffe und gab Entwarnung. Der Stinkbomben-Werfer war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Polizeimitteilung