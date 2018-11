Stillgelegtes Sägewerk brennt vollständig ab

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zum Sonntag in Dorfen (Landkreis Erding) angerückt, um einen Brand in einem stillgelegten Sägewerk zu löschen. Da das Gebäude jedoch überwiegend aus Holz bestand, wurde es nach Polizeiangeben vom Sonntag durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Mühle konnte die Feuerwehr aber verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, der Sachschaden liegt bei rund 100 000 Euro.