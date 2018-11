Stillgelegte Dieselautos vor Gericht

So sieht sie also aus, die wachgeküsste Südwest-CDU: 2048 Zuschauer auf eigentlich nur 2000 Plätzen in der Kongresshalle Böblingen. Sie sind gekommen, um Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihrer Vorstellungsrunde durchs Land zu erleben. Und die so viele Fragen an die Kandidaten hatten wie noch auf keiner der vorherigen vier Regionalkonferenzen. Es ist eine Zäsur, und offenbar haben sie hier darauf gewartet: Nach 18 Jahre Angela Merkel sucht die Partei einen neuen Vorsitzende – und diskutiert so lebendig wie lange ...