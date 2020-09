Stifte, Hefte, Maske

In Bayern wird das neue Schuljahr in der kommenden Woche mit einer zeitlich begrenzten allgemeinen Maskenpflicht starten. In den ersten neun Schultagen muss der Mund-Nase-Schutz auch beim Unterricht in den Klassenzimmern getragen werden, teilte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Treffen mit Vertretern von Eltern, Schülern und Lehrern am Montag in München mit. Ausgenommen davon sind die Grundschulen. Verweigerer könnten nicht am Unterricht teilnehmen, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Nach den ersten neun Schultagen soll anhand der Infektionslage im Freistaat entschieden werden, wie weiter verfahren wird, sagte Söder. Mit der zeitlich begrenzten auch für die Lehrer geltenden allgemeinen Maskenpflicht trägt die Staatsregierung den steigenden Infektionszahlen nach der Urlaubszeit Rechnung. „Die ersten Tage sind ganz entscheidend“, sagte Söder. Zu Schulbeginn gelte die Devise „Safety first“.

Bisher stand fest, dass der Mund-Nase-Schutz generell in den Schulen getragen werden muss, nicht aber, sobald sich die Schüler auf ihre Plätze im Klassenzimmer gesetzt haben. Die zum Schulstart auch dort geltende Maskenpflicht sei ein „saurer Apfel“, aber immer noch besser als Distanzunterricht, sagte Kultusminister Piazolo. Aber auch der droht erneut, wenn in einer Region die Infektionszahlen über 50 pro 100 000 Einwohner und Woche ansteigen sollten. Bei einer Inzidenzzahl zwischen 35 und 50 ist die Fortsetzung der Maskenpflicht im Unterricht auch nach der Anlaufphase vorgesehen. Nach Schätzung der Fachleute könne das Risiko von Ansteckungen durch das Anlegen von Masken um 90 Prozent reduziert werden, betonte Söder.

Der am 8. September in Bayern startende Regelschulbetrieb soll zudem durch intensive Lüftungen und freiwillige Corona-Reihentests für Lehrer flankiert werden. Zwischen den Lerngruppen in den Schulen soll es möglichst keinen Austausch geben. Zum Corona-Schutzkonzept gehören außerdem gestaffelte Unterrichts- und Pausenzeiten, um den Begegnungsverkehr in den Gebäuden möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck wolle man auch erreichen, dass mehr Schulbusse eingesetzt werden, sagte Söder. Der Freistaat ist bereit, die Kosten für zusätzliche Schulbusfahrten in vollem Umfang zu übernehmen. Normalerweise tragen die Kommunen 60 Prozent der Kosten für den Schülertransport, den Rest das Land Bayern.

Söder und Piazolo rechnen nicht mit einem perfekten Schulstart. Die Schließung von Schulen oder Teilen davon sei in Pandemiezeiten „ein gewisser Normalfall“, sagte Piazolo und bereitete damit auf Entsprechendes vor: „Wir werden nicht alle Erwartungen erfüllen können.“ Unabhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens will die Staatsregierung nach den Worten Söders die Digitalisierung der Schulen weiter vorantreiben und schrittweise insgesamt 370 000 Notebooks anschaffen. Davon sind 250 000 für die Ausleihe an Schüler, 120 000 für die Lehrer vorgesehen. Um die zu einer Risikogruppe gehörenden Lehrkräfte, denen der Unterricht im Klassenzimmer nicht zugemutet werden soll, zu unterstützen, stehen nach Angaben Piazolos 800 „Teamlehrer“ als Vollzeitstellen zur Verfügung.

Die Freien Wähler im bayerischen Landtag begrüßten die ausgeweitete Maskenpflicht zum Schulbeginn. Ihre bildungspolitische Sprecherin Eva Gottstein sprach von einer „ausgewogenen Lösung“. Auch die Landtags-Grünen befürworten die angekündigten Maßnahmen zum Schuljahresbeginn. Allerdings müsse den Worten – vor allem zur Anschaffung von Computern – nun auch Taten folgen, sagte Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. Zudem mache es sich die Staatsregierung etwas einfach, wenn sie die Aufgabe der Raumlüftung auf die Kommunen als Sachaufwandsträger abschiebe. Für den Winter müsse die Anschaffung von mobilen Raumluftreinigern geprüft werden, forderte die Oppositionsführerin. Söder hatte die Raumluftreiniger als „auf jeden Fall sinnvoll“ bezeichnet, die Anschaffung sei aber nicht primäre Aufgabe des Freistaats Bayern.

In Bayern startet das neue Schuljahr mit 1,7 Millionen Schülern an 6200 Schulen am Dienstag, den 8. September. Neu eingeschult werden etwa 115 000 ABC-Schützen.