Stier tötet Landwirt und dessen Vater

In den vergangenen Tagen und Wochen hat es vermehrt Gerüchte über einen Betrugsverdacht bei Liebherr in Ochsenhausen gegeben, stellenweise war gar von einem Betrug in Millionenhöhe die Rede.

Das Unternehmen hat auf SZ-Nachfrage bestätigt, dass zwei Mitarbeitern gekündigt worden ist. Neben „Unregelmäßigkeiten“ bei der Auszahlung von Prämien beim betrieblichen Vorschlagswesen besteht nach Liebherr-Angaben auch der Verdacht, dass ein Kühlgerät gestohlen worden ist.