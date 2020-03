Die beiden Oberbürgermeister-Kandidaten von CSU und SPD in Weiden in der Oberpfalz müssen in die Stichwahl. Sie lieferten sich am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. SPD-Mann Jens Meyer kam auf 42,8 Prozent der Stimmen, CSU-Politiker Benjamin Zeitler erreichte 42,1 Prozent der Wähler. Mit 7,0 Prozent landete FDP-Kandidat Christoph Skutella auf Rang 3. Der amtierende OB Kurt Seggewiß (SPD) hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Wahlen Stadt Weiden