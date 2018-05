Sternberg zu Streit: Papst will einmütige Regelung

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat die Reaktion von Papst Franziskus auf den Kommunionsstreit unter den deutschen Bischöfen als „weise“ bezeichnet. „Es ist eine weise Entscheidung des Papstes, die Bischöfe zu einer gemeinsamen Entscheidung aufzufordern und an ihre Pflicht zu brüderlicher Gemeinschaft zu erinnern“, twitterte Sternberg am Freitag. Im Streit in der Deutschen Bischofskonferenz um die Teilnahme von Protestanten an der Kommunion hatte der Vatikan die Bischöfe zuvor zu einer gemeinsamen Lösung aufgerufen.

Papst Franziskus bitte die Bischöfe, „im Geist der kirchlichen Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung zu finden“, hieß es in einer Mitteilung des Vatikans und der Bischofskonferenz nach einem Treffen der deutschen Geistlichen mit Vertretern des Vatikans in Rom.

Tweet Sternberg