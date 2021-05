Stellenabbau: Sana Kliniken kündigen 202 Mitarbeitern

Die private Krankenhausgruppe Sana Kliniken will bayernweit zum Ende des Jahres das Arbeitsverhältnis mit 202 Mitarbeitern ihrer Tochtergesellschaft Sana DGS pro.Service beenden. Konkret handle es sich um Stellen in Hof und Pegnitz, sagte Unternehmenssprecher Pascal Nebling am Mittwoch. An beiden Standorten seien Mitarbeitende sämtlicher Bereiche betroffen: von Hol- und Bringdiensten, über Tätigkeiten am Empfang bis hin zu Stationsassistenzen. „Der größte Teilbereich der Krankenhausreinigung ist aber nicht betroffen“, sagte Nebling.

Begründet werde der Stellenabbau damit, dass die Tochtergesellschaft nicht mehr zukunftsfähig sei. Daher habe sich das Unternehmen für eine Neustrukturierung entschieden, sagte Nebling.

Sana ist eigenen Angaben zufolge einer der größten privaten Klinikbetreiber Deutschlands. Bundesweit betreibt das Unternehmen über 50 Krankenhäuser. Ende April war bereits bekannt geworden, dass bei der Tochtergesellschaft Sana DGS pro.Service zum Ende des Jahres bundesweit rund 1000 Stellen wegfallen sollen.

