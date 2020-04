Steiniger Weg zurück ins Klassenzimmer

Der Schulalltag in Bayern wird noch für längere Zeit nicht sein wie bisher üblich. Darauf hat Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) die Beteiligten vorbereitet. Organisatorisch noch relativ einfach gestaltet sich der Schulstart für die Schüler der Abschlussklassen von Gymnasium, Mittel- und Realschule sowie Fachober- und Berufsoberschulen am kommenden Montag. Richtig herausfordernd wird es, wenn alle Schüler wieder zum Präsenzunterricht erscheinen sollen. Es sei gleichwohl sein Ziel, dass alle Schüler noch in diesem Schuljahr wieder „ein Klassenzimmer von innen“ sehen, sagte Piazolo am Mittwoch in München.

Nur 14 Prozent aller Schüler in Bayern werden am Montag wieder in die Schulen kommen, um sich in Kleingruppen von zehn bis höchstens 15 Personen auf ihren Abschluss vorzubereiten. Das stellt den Apparat weder vor räumliche noch personelle Probleme. Schüler und Lehrer, die gesundheitlich vorbelastet sind und dies mit „fachärztlichem Attest“ belegen, müssen nicht zur Schule kommen. Lehrer über 60 Jahre können freiwillig zum Unterricht erscheinen, können aber auch zu Hause bleiben und weiterhin Homeschooling betreiben.

Die Schüler werden in der Wiederanlaufphase an Einzeltischen mindestens 1,5 Meter von den Nachbarn entfernt plaziert. Auf die Abstandsregeln wird auch in den Pausen sowie beim Toilettengang geachtet, betonte Piazolo. Essensausgaben oder Mittagstisch werde es nicht geben. Mund-Nase-Masken zu tragen, sei empfohlen, werde aber wohl nicht während der gesamten Unterrichtszeit durchgehalten werden können. Gleichwohl wolle man diese Masken für Lehrer und Schüler bereitstellen.

In einer zweiten Stufe werden am 11. Mai diejenigen Schüler zum Präsenzunterricht gerufen, deren Abschluss für das Schuljahr 2020/2021 auf dem Plan steht. Dazu kommen möglicherweise auch die vierten Klassen der Grundschulen, sagte Piazolo. Dann werden freilich immer noch weniger als 40 Prozent aller bayerischen Schüler in Klassenzimmern sitzen. Wann alle wieder normal unterrichtet werden, machte Piazolo vom Infektionsgeschehen abhängig: „Wir fahren auf Sicht.“

Klar ist, dass die coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen noch eine ganze Weile den Schulbetrieb beeinflussen werden. Um die Abstandsregeln in den Klassenzimmern zu gewährleisten, müssen die Klassen in der Regel geteilt werden. Daher denkt man im Kultusministerium über einen Schichtbetrieb nach. Unterricht könnte wechselweise vormittags oder nachmittags stattfinden, aber auch ein Wechsel von Schulunterricht und häuslichem Lernen im Tages- oder Wochenrhythmus wäre denkbar. Es werde jedenfalls Regelungen geben, nach denen „nicht alle Schüler zur gleichen Zeit in der Schule sind“, sagte Piazolo. Zusätzliche Probleme ergeben sich dadurch, dass Lehrer, die den gesundheits- oder altersbedingten Risikogruppen angehören, nicht zum Unterricht erscheinen können und der erhöhten Zahl an Unterrichtsstunden somit ein personeller Engpass gegenüber steht.

Fest steht jetzt, dass die Abiturprüfungen in Bayern am 20. Mai starten und die Abschlussprüfungen für Mittel- und Realschule sowie die beruflichen Schulen nach Pfingsten. Weitere Klausuren werden am Gymnasium bis dahin nicht mehr geschrieben, kündigte Piazolo an. Unterricht in Kleingruppen werde nur in den prüfungsrelevanten Fächern gegeben.

Wer mit seinen Leistungen im anschließenden Abitur unzufrieden ist, soll Gelegenheit bekommen, seine Noten in nachgelagerten Klausuren zu verbessern. Die Noten für das zweite Kurshalbjahr der zwölften Klasse sollen entweder aus bereits in diesem Halbjahr erbrachten Leistungen und/oder aus einer Hochrechnung der Note aus den Ergebnissen der übrigen Halbjahre aus der elften und zwölften Klasse erfolgen, wobei die aus Schülersicht jeweils günstigere Berechnungsvariante herangezogen wird. Joshua Grasmüller, Landesschülersprecher für die bayerischen Gymnasien, begrüßte die „Günstigerregelungen“: Sie schafften „einen angemessenen Nachteilsausgleich, welcher auch die bereits erbrachten Leistungen in keiner Weise außer Acht lässt“.

Bei Schülern, für die der Unterricht wieder beginnt, werde man auf eine „Phase des Ankommens“ Wert legen, versicherte Piazolo. In seinem Ministerium hat man bereits das Schuljahr 2020/2021 im Blick, das in Bayern erst im September beginnt. Man werde das neue mit dem derzeitigen Schuljahr „zusammen denken“, was bedeute, dass auch die Lehrpläne des nächsten Schuljahrs angepasst werden, sagte Piazolo. Dazu gehöre eine „Phase des Übergangs“ zu Beginn des nächsten Schuljahres. Auch nach den Sommerferien werde man vorsichtig sein müssen: „Wir sollten uns darauf einstellen, dass wir nicht so starten können wie üblich.“

Zu Forderungen, die Sommerferien zu verkürzen, äußerte sich Piazolo nicht. An ehrgeizige Elternhäuser appellierte der Minister, den Druck auf die Kinder nicht zu erhöhen. Nach der Rückkehr an die Schulen müsse man sich bemühen, die wahrscheinlich größer gewordenen Unterschiede zwischen den Schülern wieder zu schließen. Eine hundertprozentige Chancengerechtigkeit werde man aber nicht herstellen können, räumte Kultusminister Piazolo ein.