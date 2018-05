Unbekannte haben nahe Erlangen Steine von Autobahnbrücken auf die A73 geworfen. Wie die Polizei mitteilte, durchschlug ein Stein die Windschutzscheibe eines Lastwagens und verletzte einen Insassen. Mehrere Autofahrer bemerkten an den Anschlussstellen Möhrendorf und Baiersdorf große Steine auf der Fahrbahn. Die Polizei suchte in der Nacht zum Mittwoch vergeblich nach den Tätern. Dabei kreiste auch ein Hubschrauber in der Luft.