Stefan Mross holt sich Inspiration aus der Vergangenheit

Der Musiker und Moderator Stefan Mross (43) hat sich für das Album zu seinem 30. Bühnenjubiläum von der Vergangenheit inspirieren lassen. „Ich habe mich erinnert, wie Musik früher in meinen Anfangsjahren gemacht wurde“, sagte er in Rust bei Freiburg. „Und genau so ist das neue Album dann entstanden.“ Auf technische Tricks, digitale Effekte und schnelle Produktion habe er bewusst verzichtet: „Stattdessen habe ich mir, wie früher, Zeit genommen und bin echten Tönen von Instrumenten und Orchestern gefolgt.“ Dies habe ihm besonders Spaß gemacht. „Das ganze Album kommt ohne aufgeregte Synthesizer aus - das finde ich schön.“

Das Mross-Album „30 Jahre - Das geht nur mit Musik“ erscheint diesen Freitag (21. Juni). Es ist das Jubiläumsalbum des aus Traunstein in Bayern stammenden Musikers. Vor 30 Jahren wurde er als 13-Jähriger von Karl Moik entdeckt und ins Fernsehen gebracht, am 1. Juli 1989 siegte er mit dem Titel „Heimwehmelodie“ beim „Grand Prix der Volksmusik“. Seither macht er Volksmusik und deutschen Schlager.

Der Titel das Albums passe zu ihm, sagte Mross: „Musik bestimmt seit 30 Jahren mein Leben.“ Er wolle die Zeit nicht zurückdrehen. Aber das Erinnern für das neue Album sei für ihn spannend gewesen: „Es war eine persönliche Zeitreise.“

Beispiele seien seine früheren Titel „Heimwehmelodie“, „Sierra Madre“ und „Sehnsuchtsmelodie“, die Teile des zwölf Titel zählenden Albums sind. Für sie habe er mit Musikern damals tagelang im Studio gestanden. Heute gehe eine solche Produktion schneller, den Part der Musiker übernehme oft die Technik.

Die Trompete, mit der seine Karriere begann, habe er noch heute, sagte Mross: „Sie hat einen Ehrenplatz in meinem Wohnzimmer.“ Neben seiner Solokarriere als Musiker und Moderator setze er auf die musikalische Zusammenarbeit mit seiner Freundin Anna-Carina Woitschack. Zwei Titel des Albums habe er mit ihr gemeinsam gesungen. Volksmusik und Schlager blieben seine musikalischen Schwerpunkte.

Bis Anfang September moderiert Mross im Ersten die diesjährige Ausgabe der ARD-Unterhaltungsshow „Immer wieder sonntags“. Es ist sein 15. Jahr als Moderator der Fernsehsendung, die im Sommer jeden Sonntag live aus dem Europa-Park in Rust kommt. Für Ende September plant Mross den Angaben zufolge in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) nach dem 30. Jahrestag seiner Karriere ein großes Jubiläumskonzert.

