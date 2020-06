Staus an Bayerns Ausflugszielen: Freie Fahrt auf Fernstraßen

Zum Ende der Pfingstferien in Bayern mussten Autofahrer am Samstag auf dem Weg zu den beliebten Ausflugszielen viel Geduld mitbringen. Vor allem an den oberbayerischen Seen brauchten sie Geduld. „Rund um den Tegernsee steht der Verkehr“, sagte ein Polizeisprecher. Ähnlich sei die Situation am Königssee und am Chiemsee.

Nach dem regenreichen Wochenanfang lockte die Sonne bereits am Freitag viele Menschen ins Grüne, so dass es an den Parkplätzen zu teilweise chaotischen Zuständen kam.

Auch im Nationalpark Bayerischer Wald war der Andrang einem Sprecher zufolge während der Ferien enorm. Tagesausflügler wie auch Touristen aus dem ganzen Bundesgebiet tummelten sich auf dem weitläufigen Gelände und versuchten, im Freigehege Wölfe, Luchse und Elche vor die Kameras zu bekommen.

Der sonst übliche Rückreiseverkehr aus den südlichen Urlaubsländern blieb hingegen angesichts der Corona-bedingten Reisebeschränkungen am Samstag aus. Auf den Fernstraßen wie auf der A8 und A95 gab es nach Angaben des ADAC zunächst weitgehend freie Fahrt.

Für den Sonntag rechnet der ADAC noch mit Staus auf den Autobahnen im Freistaat. Insgesamt dürfte aber auch am letzten Ferientag in Bayern und Baden-Württemberg weniger Verkehr sein als üblicherweise. Zudem soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kühl und regnerisch werden, so dass die Polizei weniger Tagesausflügler erwartet.

Die Bundesregierung hat ab dem 15. Juni die Reisewarnung für die meisten Länder in Europa wieder aufgehoben.

