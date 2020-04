Staubsaugen, Sit-ups, Echsen füttern: Wie Prominente die Zeit zu Hause verbringen

Sport treiben, Aufräumen oder Lesen: Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus suchen sich auch bayerische Promis zu Hause neue Beschäftigungen. Oft teilen sie es zum Beispiel über die sozialen Medien einer breiten Öffentlichkeit mit.

Model Barbara Meier etwa nutzt die Zeit, um endlich liegengebliebene Büroarbeit zu erledigen. Normalerweise schiebe sie diese Aufgabe gerne vor sich her, erzählt die 33-Jährige in einer ihrer Instagram-Storys. „Aber jetzt bin ich viel zu Hause, jetzt hab’ ich die Zeit dafür und jetzt dachte ich, bringe ich hier mal alles richtig schön in Ordnung.“ Wahnsinnig viel Spaß mache ihr das allerdings nicht, gibt sie zu.

Auch Michael Mittermeier macht sich im Haushalt nützlich. „Ich hab das ganze Haus staubgesaugt“, sagt er auf Instagram im Gespräch mit seiner Tochter. Wirklich häufig sieht man den Comedian sonst wohl nicht mit einem Staubsauger in der Hand, wie die Tochter erzählt. Jetzt, wo die Zwölfjährige nicht in die Schule kann, zeichnet das Vater-Tochter-Gespann regelmäßig Gespräche auf, in denen die beiden über ihren Alltag erzählen: Trampolinspringen, Filmabende und auch der 54. Geburtstag des Künstlers Anfang April sind Thema. Den hat Mittermeier heuer zu Hause mit seiner Familie gefeiert.

„Dschungelkönig“ Prince Damien (29) widmet viel Zeit seinen eher ungewöhnlichen Haustieren: Reptilien. Mal zeigt der Münchner auf Insta-gram, wie Echse Petro mit Kohldampf eine Banane verputzt. Mal freut er sich, dass eine Echse zielsicher ihre Hinterlassenschaft im Bad platziert hat.

Schauspieler und Kabarettist Ottfried Fischer (66) bleibt weitgehend daheim. Es sei für ihn nicht ganz einfach, durch die Fußgängerzone zu gehen, sagte er, denn: „Die Leute kommen gerne auf mich zu und tätscheln mir die Wange.“ Das müsse er momentan auf jeden Fall vermeiden. Abends mache er aber ab und zu einen Spaziergang. Mit der Ausgangsbeschränkung kommt er nach eigener Darstellung gut zurecht: „Das ist natürlich auf Dauer kein Zustand, aber ich stelle schon auch den Segen von Entschleunigung fest.“ Fischer lebt mit seiner Lebensgefährtin Simone Brandlmeier in Passau. Das Paar will im Herbst heiraten.

Auch Fußballprofi Thomas Müller verbringt die Zeit gerne mit seinen Tieren. Mit Ehefrau Lisa hat der FC-Bayern-Spieler unter anderem Pferde und Hasen. „Die müssen natürlich weiterhin versorgt werden“, sagt Müller auf Instagram. Nach dieser Arbeit entspanne er sich abends gerne am Kamin und lese ein gutes Buch, verrät der 30-Jährige. „So versuche ich mich zu verbessern und das Beste aus der Zeit zu machen.“

Mit verschiedenen Koordiniations- und Sportübungen hat es sich der Skifahrer Felix Neureuther zur Aufgabe gemacht, seine Follower während der Ausgangssperren in Bayern fit zu halten. Fast jeden Tag lädt der Sportler ein Video hoch, in dem er verschiedene Challenges für zu Hause zeigt. „Es ist schon Wahnsinn, wie sich unser Alltag verändert hat. Deswegen macht bitte auch zu Hause Sport!“, appelliert der Sportler an seine Follower.

Die Schauspielerin Michaela May (68) feiert Ostern im Kreise ihrer Familie digital. Mittels einer Videokonferenz möchte sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern und deren Familien das Fest begehen. „Wir setzen uns alle virtuell an den Ostertisch“, sagte May . „Gott sei Dank gibt es diese tollen neuen Techniken.“