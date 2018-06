Statistikerin: Nationale Studien über Armut nicht so ergiebig

Die meisten bisherigen Armutsstudien greifen nach Angaben einer Statistik-Expertin zu kurz. Umfragen oder Studien, die sich auf nationale Daten beschränkten, ließen keine Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern zu, sagte Julie Korbmacher vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Anders sei das in der Studie „Share“, die an ihrem Institut entstehe. Dafür befragen Forscher europaweit und in Israel Menschen über 50 Jahre - und zwar alle zwei Jahre wieder dieselben.

„Daraus kann man sehr viel lernen“, sagte Korbmacher. „Man kann zum Beispiel sehen, was sich in einem Land verändert, nachdem eine bestimmte politische Entscheidung getroffen wurde - im Vergleich zu einem anderen Land.“ Ziel des Projekts sei es, dass Politiker sehen, wie viele Menschen von Armut bedroht sind, warum das so ist - und was sie dagegen tun können.

Korbmacher ist Referentin bei den Statistik-Tagen in Bamberg. Auf der Konferenz am Donnerstag und Freitag diskutieren Wissenschaftler, wie man an die richtigen Daten kommt, um Armut und Einkommensungleichheit besser analysieren zu können.

