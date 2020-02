Statistiker befragen Landwirte zu ihrer Situation

Wie halten Bauern ihr Vieh? Finden Landwirte eine Nachfolge für ihren Hof? Unter anderem diese Fragen will die Landwirtschaftszählung 2020 beantworten. Dazu befragen die Statistikämter deutschlandweit Bäuerinnen und Bauern in den nächsten Monaten mit einem Online-Fragebogen. In Bayern seien es etwa 90 000 auskunftspflichtige Betriebe, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth am Montag mit. Diese bewirtschaften zum Beispiel eine Fläche von fünf Hektar und mehr oder halten mindestens zehn Rinder.

Erste vorläufige Ergebnisse zur Bodennutzung erwarten die Statistiker Ende Juli. Die endgültigen Ergebnisse sollen 2021 vorliegen. Die Landwirtschaftszählung organisieren die Statistikämter alle zehn Jahre. Sie besteht aus einem allgemeinen Teil mit Fragen unter anderem zur Bodennutzung, der Viehhaltung und dem ökologischen Anbau. Per Stichprobe bestimmten die Experten einige Betriebe, die zusätzliche Fragen beispielsweise zu den Arbeitskräften und dem Düngen erhalten.

