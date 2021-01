Startschuss für Pandemieforschungszentrum in Penzberg

Im oberbayerischen Penzberg entsteht ein neues Forschungszentrum für Infektions- und Pandemieforschung. An der Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft sollen in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität und Roche Diagnostics die Rolle des Immunsystems bei Infektionserkrankungen untersucht und neue Diagnose- und Testverfahren entwickelt werden. Damit soll in Zukunft besser und schneller auf den Ausbruch neuer Infektionskrankheiten reagiert werden, wie die beteiligten Institutionen am Dienstag berichteten.

Der Bund stellt dafür 40 Millionen Euro bereit, weitere 40 Millionen Euro kommen vom Freistaat. Die neue Einrichtung soll am Ende der Aufbauphase rund 50 wissenschaftliche Mitarbeiter haben, dafür soll ein neues Gebäude entstehen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sich im Bundestag für die Bundesmittel eingesetzt hatte, sprach von einem Leuchtturmprojekt im Kampf gegen Infektionskrankheiten und für Immunologieforschung. Es gehe darum, Grundlagenforschung und Praxis zusammenzubringen, sagte Thomas Gudermann, Prodekan der LMU München. Der Geschäftsführer von Roche Diagnostics in Penzberg, Claus Haberda, sagte, das Projekt werde weit über die aktuelle Corona- und Pandemiekrise hinauswirken. Nach den Worten des Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, Reimund Neugebauer, soll das Zentrum Teil eines Forschungsnetzwerkes mit Standorten auch in Hamburg, Berlin und Potsdam sein.