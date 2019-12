Startelf-Debüt für Jensen beim FC Augsburg im Mainz-Spiel

Fredrik Jensen gibt am Samstag gegen den FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga sein Startelf-Debüt für den FC Augsburg. Nach vier Einwechslungen in der laufenden Saison ist der Finne erstmals von Beginn an dabei. Nach auskurierter Oberschenkelprellung kommt Marcel Richter für den gesperrten André Hahn in die Startformation. Routinier Stephan Lichtsteiner ersetzt beim Spiel den verletzten Raphael Framberger. Gäste-Trainer Achim Beierlorzer nimmt eine Veränderung zur Vorwoche vor. Leandro Barreiro rückt neu in die Startelf.

