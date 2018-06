Start des Wintersemesters: Spaenle stellt Neuigkeiten vor

Zum Start des Wintersemesters stellt Bayerns Wissenschaftsminister Ludwig Spaenle (CSU) heute Neuigkeiten im Hochschulwesen vor. Unter anderem wird es dabei um die Entwicklung der Studierendenzahlen, neue Studiengänge und Bauprojekte gehen. Außerdem wird Spaenle Angebote für junge Menschen mit Flucht- und Zuwanderungsgeschichte vorstellen.

Ein Schwerpunkt wird laut Pressesprecher Ludwig Unger auf der Regionalisierung von Studiengängen liegen. So sollen beispielsweise in Rothenburg ob der Tauber oder Cham Bachelorstudiengänge angeboten werden. „Da können Leute erreicht werden, die sonst nicht unbedingt studieren würden, weil sie nicht in der Nähe von Hochschulstandorten leben“, sagte Unger.