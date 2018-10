Starker Rauch bei Feuer in Recyclingunternehmen

Beim Brand eines Recyclingunternehmens in Bächingen an der Brenz in Bayerisch-Schwaben hat sich viel Rauch entwickelt. Die Einsatzkräfte riefen Bewohner in der an der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg gelegenen Region auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei Schwaben Nord fingen gegen 5.20 Uhr gelagerte Recyclingstoffe Feuer. Es wurde erwartet, dass die Löscharbeiten noch bis etwa 8.00 Uhr dauern. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Bayern und Baden-Württemberg.