Stamm lässt Sicherheitsvorkehrungen im Landtag überprüfen

- Nach den Terroranschlägen von Paris prüft der Landtag schärfere Sicherheitsvorkehrungen. Das kündigte Präsidentin Barbara Stamm (CSU) am Donnerstag in ihrem Schlusswort bei der letzten Plenarsitzung des Jahres an. „Wir werden unser Sicherheitskonzept überprüfen.“

Der Hintergrund: Der Landtag ist zwar nicht frei zugänglich für die Allgemeinheit, aber dennoch ein vergleichsweise offenes Haus. Die Abgeordneten laden viele Besuchergruppen ein, außerdem finden sehr viele Veranstaltungen mit externen Gästen statt, die das Gebäude ohne größeren Aufwand betreten können.

Ansonsten endete die letzte Landtagssitzung des Jahres versöhnlich. Stamm, Vizepräsidentin Inge Aures (SPD) und Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) dankten Bürgern, Mitarbeitern und Abgeordneten. Seehofer hob vor allem das Engagement der Bürger in der Flüchtlingskrise hervor. Ohne diese Hilfe hätte „die menschenwürdige Versorgung der Zuwanderer nicht funktionieren können“.