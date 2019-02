Stall eingestürzt: Mehrere Kühe eingesperrt

In Niederbayern ist ein Stall, in dem viele Kühe und Kälber standen, eingestürzt. Er brach in der Nacht zu Montag in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) vermutlich unter der Schneelast zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dort waren zum Zeitpunkt des Einsturzes den Angaben zufolge 44 Kühe und 10 Kälber untergebracht. Zahlreiche Feuerwehrtrupps konnten bis zum Morgen einige der Tiere aus dem Stall befreien. Die Arbeiten dauerten an. Neben der Feuerwehr waren laut Polizeiangaben auch das Technische Hilfswerk und das Veterinäramt vor Ort.