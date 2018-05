Stadtrat: Bürgerbegehren gegen Kreisaustritt für unzulässig

In Neu-Ulm soll es nach Ansicht des Stadtrats keinen Bürgerentscheid zu dem geplanten Kreisaustritt der Stadt geben. Der Rat hat am Mittwochabend wie erwartet ein Bürgerbegehren gegen den Kreisaustritt für unzulässig erklärt. Wie eine Sprecherin der Stadt berichtete, stimmten 27 zu 13 Stadträte der entsprechenden Vorlage der Stadtverwaltung zu.

Der Neu-Ulmer Stadtrat hatte im März beschlossen, bei der Staatsregierung in München den Austritt aus dem Landkreis Neu-Ulm zu beantragen, weil die Stadt die gesetzliche Grenze von 50 000 Einwohnern seit einiger Zeit überschritten hat. Wann die Prüfung des Antrags abgeschlossen ist, steht derzeit noch nicht fest. Seit der Gebietsreform 1972 hat es einen Kreisaustritt einer Stadt in Bayern nicht gegeben. Die Stadt Neu-Ulm will dadurch zusätzliche Rechte und Kompetenzen erhalten. Wegen des Neu-Ulmer Autokennzeichens „NU“ wird der Kreisaustritt in Anspielung auf den Brexit auch als „Nuxit“ bezeichnet.

Die Gegner eines „Nuxit“ haben mehr als 3000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt, sie wollen im Landkreis bleiben. Die Stadtverwaltung hat anschließend von zwei Rechtsanwaltskanzleien Gutachten erstellen lassen, wonach das Bürgerbegehren eine ganze Reihe von Fehlern habe und deswegen unzulässig sei. Klaus Rederer von der Bürgerinitiative bezeichnete die Papiere als „Gefälligkeitsgutachten“. Er kündigte an, voraussichtlich gegen die nun erfolgte Ablehnung des Bürgerbegehrens klagen zu wollen.

Infos zur Stadtratssitzung

Bürgerinitiative

Infos der Stadt zur Kreisfreiheit

Bayerische Gemeindeordnung zur Kreisfreiheit (Artikel 5)