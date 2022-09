Stadt Nürnberg will Flutlicht ab 21.00 Uhr ausschalten

Die Stadt Nürnberg will im Max-Morlock-Stadion des Zweitligisten 1. FC Nürnberg aufgrund von Energiesparmaßnahmen keine Samstagabendspiele mehr zulassen. Der Nürnberger Stadtrat habe „grünes Licht für mehrere Energiesparmaßnahmen“ gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unter anderem hat sich der Rat auch dafür ausgesprochen, im Max-Morlock-Stadion die Rasenheizung in diesem Winter nicht anzuschalten sowie das Flutlicht nur bis maximal 21 Uhr zu betreiben.“ Die Samstagabendspiele der 2. Liga werden um 20.30 Uhr angepfiffen.

Die „Sparmaßnahmen“ stünden aber noch „unter dem Vorbehalt der Absprache“ mit der Deutschen Fußball Liga. „In diesem Sinne soll nun das Gespräch mit der DFL gesucht werden, deren Zustimmung hierfür zwingend ist.“ Für Verwirrung sorgte am Freitag ein Tweet der Stadt, der den Eindruck vermittelt hatte, die DFL sei bereits einbezogen worden.

Bislang sind für den „Club“ keine Samstagabendspiele mehr terminiert, die DFL hat bislang die Partien bis zum Wochenende vor der Winterpause (11. bis 13. November) zeitgenau angesetzt.

