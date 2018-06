Stadt Augsburg verlangt Kürzung von Jahrzehnte alten Gräbern

Die Stadt Augsburg hat mehrere Familien zur Kürzung von teils mehrere Jahrzehnte alten Grabstätten aufgefordert. Wie die Verwaltung bestätigte, überschreiten die Gräber die heute zulässige Länge von zwei Metern um etwa 20 Zentimeter. Allerdings hatten die Behördenmitarbeiter übersehen, dass die alten Gräber unter Bestandsschutz stehen. Die Kommune hat deswegen nun den Verwarnungen Entschuldigungsschreiben hinterhergeschickt.

Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ über die kuriosen Briefe berichtet, in denen den Empfängern auch ein Bußgeld angedroht wurde. Die betroffenen Gräber stammten teils aus den 1960er oder 1970er Jahren. Der für die Friedhöfe zuständige Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) bezeichnete die Schreiben in der Zeitung als „Missverständnis“. Demnach sei es zu der Panne gekommen, weil es in der Friedhofsverwaltung einen Wechsel in der Zuständigkeit gegeben habe.

Ein Sprecher der Stadt erklärte, dass insgesamt etwa 100 Beanstandungen nach einer Begehung des Neuen Ostfriedhofs in Augsburg verschickt wurden. Dies habe aber nicht nur zu lange Grabstätten, sondern auch nicht zulässigen Grabschmuck, Grabeinfassungen und Bepflanzungen in nicht zugelassener Höhe betroffen.

