Staatsregierung erklärt zweiten Oktobersonntag zum „Großelterntag“

Nicht nur Vater und Mutter, auch Oma und Opa sollen in Bayern künftig mit einem Gedenksonntag geehrt werden. Der bayerische Ministerrat beschloss auf einer Sitzung am Dienstag in München die Einführung eines „Großelterntags“, der jeweils am zweiten Oktobersonntag eines Jahres ausgerufen werden soll.

Die Umsetzung erfolgt kurzfristig: Schon am kommenden 13. Oktober soll im Freistaat der „hohe Stellenwert der Großeltern“ gebührend gewürdigt werden, kündigte Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) an.

Mit dem „Großelterntag“ übernehme Bayern wieder einmal eine „Vorreiterrolle“ in Deutschland, wie Herrmann betonte. Seine Bedeutung soll durch eine staatlich organisierte Veranstaltung mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unterstrichen werden. In künftigen Jahren aber solle der Großelterntag begangen werden wie der Muttertag, sagte Herrmann: „Jeder macht’s, wie er will.“

Söder ist – statistisch gesehen – noch nicht ganz großelternreif. Mit seinen 52 Jahren liegt er noch ein Jahr unter dem Durchschnittsalter, in dem man in Bayern Oma oder Opa wird, nämlich 53. Großeltern zu sein, sei etwas Herrliches, schwärmte der Staatskanzleiminister: „Man hat keine Erziehungsfunktion, sondern kann in erster Linie Lebensfreude vermitteln.“ Das sei sinnstiftend und hält jung.