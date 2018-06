Staatsregierung droht Schlappe vor Gericht

Der Staatsregierung droht wegen unzureichender Auskünfte auf Abgeordnetenanfragen zum wiederholten Male eine Schlappe vor dem höchsten bayerischen Gericht. In einer mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof hinterfragte Gerichtspräsident Karl Huber am Freitag mehrfach „zurückhaltende“ oder „eher zurückgenommene“ Antworten der Staatsregierung auf Anfragen der Grünen. Auch von anderen Richtern gab es äußerst kritische Fragen an die Vertreter von Staatskanzlei und Innenministerium. Das Urteil soll am 20. März verkündet werden.

In dem Streit geht es unter anderem um die Geheimhaltung der Aktivitäten des Verfassungsschutzes auch Abgeordneten gegenüber. Die Staatsregierung hatte entsprechende Auskünfte, etwa zur Zahl von V-Leuten, verweigert, dies aber nach Ansicht der Grünen mindestens unzureichend begründet. Damit werde Sepp Dürr, der die Anfrage gestellt hatte, in seinen zentralen Rechten als Abgeordneter verletzt, argumentierte die Staatsrechtlerin Sophie-Charlotte Lenski. Es müsse in jedem Einzelfall dargelegt werden, was der Beantwortung der Frage entgegenstehe. Pauschale Antworten seien nicht ausreichend.

Der Vertreter der Staatsregierung, Volkhard Spilarewicz. verteidigte das Vorgehen. Er räumte aber gleichzeitig bereits ein, dass vielleicht nicht in jeder Antwort deutlich gemacht worden sei, dass man zuvor sehr wohl zwischen dem Auskunftsrecht der Landtagsabgeordneten und Geheimhaltungspflichten abgewogen habe.

Die Grünen haben in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich gegen die Staatsregierung geklagt. Die Verfassungsrichter rügten mehrmals, dass bestimmte Anfragen unzureichend beantwortet wurden.

Der aktuelle Fall ist möglicherweise deshalb etwas komplizierter, weil es teilweise um Belange des Verfassungsschutzes geht, die besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. In derartigen Dingen unterrichtet das Innenministerium nur das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium. Dessen Mitglieder sind allerdings zu Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. Das bedeute, dass der Landtag an sich, der ja die Aufgabe habe, die Regierung zu kontrollieren, nicht Bescheid wisse, betonte Dürr.

Dürr und Lenski beklagten nun beispielsweise, dass die Regierung keine Auskunft zur Zahl der V-Leute innerhalb der rechtsextremen NPD gegeben habe. Das sei aber nötig, damit die Parlamentarier die Aussichten eines neuerlichen Verbotsverfahrens abschätzen könnten.

Zudem hatten die Grünen unter anderem wissen wollen, wie viele V-Leute der Verfassungsschutz in der rechten Szene insgesamt hat und wie viel das den Freistaat kostet. Auch darauf verweigerte das Ministerium unter Hinweis auf Geheimhaltungsinteressen die Auskunft.

Spilarewicz verwies vor Gericht erneut auf die Sensibilität der Informationen. Die rechte Szene dürfe nicht in die Lage versetzt werden, die Zahl von V-Leuten in der eigenen Partei abzuschätzen.

Unzufrieden waren die Grünen auch mit den Antworten auf Fragen zur Beobachtung von Politikern durch den Verfassungsschutz in den vergangenen Jahrzehnten. Hier hatte die Staatsregierung argumentiert, Angaben seien nicht möglich, weil die entsprechenden Daten „nicht rekonstruierbar gelöscht“ seien. In einem späteren Schriftsatz klang dies wieder anders. Auf die Nachfrage von Richterin Dagmar Ruderisch musste Spilarewicz „missverständliche“ Formulierungen einräumen. (lby)