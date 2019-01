Staatsregierung bemüht sich um mehr IT-Sicherheit

Eigentlich wollte sich das bayerische Kabinett auf der ersten Sitzung im neuen Jahr am Dienstag mit anderen Themen beschäftigen. Doch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzte kurzerhand die Datensicherheit auf die Tagesordnung. Vor dem Hintergrund der massenhaften Veröffentlichung privater Daten will sich der Freistaat verstärkt um die Datensicherheit der Bürger und der Wirtschaft, aber auch um die eigene, kümmern.

An die bei den Behörden gespeicherten Daten sei der Hacker nicht herangekommen, hob Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hervor. Im privaten Bereich aber mangele es zum Teil noch erheblich an Datensicherheit. Es müsse sich herumsprechen, dass die persönlichen Daten gegen den unbefugten Zugriff ebenso gesichert werden müssten, wie das Mobiliar einer Wohnung gegen Einbrecher. Jeder müsse daher einen „persönlichen Datensafe mit schwer knackbarem Schloss“ unterhalten, so Gerlach. Als schnelle Reaktion auf die Datenklauaffäre wird der Freistaat allen Bürgern einen „Passwort-Check“ und einen „Passwort-Generator“ anbieten, kündigte Gerlach an. Außerdem soll es für Fälle von Datenklau eine Hotline geben. Ministerpräsident Söder musste einräumen, dass der Aufbau des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik – das bayerische Gegenstück zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) – offenbar nicht so schnell vorangeht wie gewünscht. Grund sei, dass die gewünschten Fachleute auf dem Arbeitsmarkt jedenfalls zu den im öffentlichen Dienst geltenden Entgelten schwer zu bekommen seien. Das Kabinett beschloss daher, die entsprechenden Zulagen anzuheben.

Schüler sensibilisieren

Eindruck gemacht haben in München auch die Kommunikationsprobleme auf Bundesebene zu Beginn der Hackeraffäre. In Bayern soll daher eine zentrale Informations- und Koordinationsplattform für Behörden mit Sicherheitsaufgaben geschaffen werden.

Bayerische Schüler sollen zudem frühzeitig einen sicheren Umgang mit IT-Sicherheit und Digitalisierung lernen. Das stößt auch bei der SPD auf Zuspruch. „Unsere Daten werden nur sicherer, wenn wir schon unseren Kindern den Wert von Privatsphäre beibringen“, so SPD-Generalsekretär Grötsch. „Der Datenschutz gehört auf die Lehrpläne der Schulen wie das kleine Einmaleins.“

Keine bayerische Initiative ohne Forderung nach schärferen Gesetzen: Die Strafandrohung für das Eindringen in private Datenbestände und deren Missbrauch ist nach Ansicht von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu gering. „Egal, was einer tut“, mit mehr als drei Jahren Gefängnis müsse ein Täter im Bereich der Cyberkriminalität nicht rechnen, so Herrmann. Die Strafandrohung für solche IT-Delikte müsse den sonstigen Eigentumsdelikten wie Einbruch und Hehlerei gleichgestellt werden. Bayern will sich daher im Bund für eine entsprechende Strafverschärfung einsetzen.