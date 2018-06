Staatsregierung bekennt sich zu geplantem Freihandelsabkommen

- Die Staatsregierung hat sich ein weiteres Mal zu dem geplanten Freihandelsabkommen mit den USA bekannt. Man werde die Verhandlungen aber weiterhin „eng begleiten“, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München mit. Das geplante Abkommen habe eine „große strategische und geopolitische Bedeutung“, betonte Europaministerin Beate Merk (CSU). „Wenn Europa im weltweiten Wettbewerb mithalten will, muss es Handelshemmnisse zu seinem wichtigsten Partner abbauen.“

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) erklärte, man wolle „dem Freihandel einen Ordnungsrahmen geben, der unsere soziale Sicherheit, unsere Schutzstandards und unsere Lebensqualität in Bayern weiterhin garantiert“. Die hohen Schutz- und Sicherheitsstandards der EU sollten erhalten bleiben.