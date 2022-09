Staatsphilharmonie Nürnberg feiert 100-jähriges Bestehen

Die Nürnberger Staatsphilharmonie feiert im Oktober ihr 100-jähriges Bestehen - und das gleich eine ganze Woche lang. Vom 9. bis 15. Oktober lädt das Orchester zu verschiedenen Konzerten und Veranstaltungen rund um das Jubiläum, wie das Staatstheater am Montag mitteilte. Die Festwoche beginnt am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür im Opernhaus. Das Eröffnungskonzert am Montag wird die 2021 gegründete Junge Staatsphilharmonie mit Richard Wagners Ouvertüre zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ geben. Es ist zugleich das erste Konzert des Nachwuchs-Orchesters. Außerdem wird die Staatsphilharmonie am Mittwoch an verschiedenen Orten in der Innenstadt zu hören sein. Die Festwoche geht am Samstag mit der Uraufführung der 5. Symphonie von Lera Auerbach zu Ende.

